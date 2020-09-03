Расселл: буду совмещать должности гонщика и руководителя команды

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал информацию, что Клэр Уильямс, заместитель директора команды «Уильямс», должна уйти со своей должности после завершения Гран-При Италии.



«Это печальный день для нас и для меня лично. Фрэнк и Клэр дали мне шанс в Формуле-1. Я благодарен им, что выступаю за эту потрясающую и престижную команду уже второй год. Очень грустно, что семья Уильямс отходит от дел, но история и название команды останутся, так что мы продолжим выступать под этим брендом. Обязательно ли руководителю обладать опытом в Формуле-1? Не уверен. Посмотрите на Тото Вольфа, он отлично справился.



Новое руководство команды? Я не уверен, объявили или нет, но со следующей гонки я буду совмещать должности гонщика и руководителя команды», — рассказал Джордж Расселл на пресс-конференции перед Гран-при Италии.