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Netflix выпустит восьмисерийный художественный фильм об Айртоне Сенне

Netflix выпустит восьмисерийный художественный фильм об Айртоне Сенне
Авто / Формула-1 0

Компания Netflix анонсировала съёмки мини-сериала о жизни Айртона Сенны, сообщает Motorsport. Сериал будет снят бразильским режиссёром Фабиану Жуллане при поддержке семьи Сенны, которая предоставит для съёмок дом, в котором жил Айртон.

Сериал будет состоять из восьми серий и, по словам создателей, призван показать человека, который «стал национальным героем и покорил весь мир».

Сериал охватит промежуток времени от переезда Сенны в Великобританию в 1981 году до трагической аварии на Гран-при Сан-Марино 1994 года.

«Это особенное событие — объявить, что мы расскажем ту историю, которую знают немногие. Семья Сенны стремится сделать этот проект уникальным и беспрецедентным. И никто лучше Netflix не станет нашим партнёром в этом», — сказала сестра Айртона Вивиан Сенна.

Сериал будет озвучен как на английском языке, так и на бразильском варианте португальского языка, а релиз намечен на 2022 год.

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