Джовинацци: никто не сможет отобрать моё место в Формуле-1 на 2021 год

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци убеждён, что на данный момент существуют все предпосылки для того, чтобы он сохранил место в команде на следующий сезон.

«Когда я пришёл в Формулу-1, за моей спиной не было крупных спонсоров. Я попал сюда только благодаря своим результатам и таланту. Знаю, что в Формуле-1 много критики. Каждый уик-энд ты должен быть в хорошей форме.

Здесь всё устроено так, что в один уик-энд ты можешь быть худшим, а уже через несколько дней настоящим героем. Что касается меня, то я знаю, что, если продолжу работать, как и сейчас, буду быстрым и буду стараться набирать очки, никто не сможет отобрать моё место в Ф-1 на следующий год.



Посмотрим, как всё сложится. Но я уверен, что мне просто нужно быть быстрым и стабильным», — приводит слова итальянца Planet F1.



Напомним, кандидатами на место в «Альфа Ромео» на 2021 год называют Мика Шумахера, Роберта Шварцмана и Нико Хюлькенберга. В случае вынужденного ухода из «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса мексиканец также будет претендовать на контракт с Хинвилем.