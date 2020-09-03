Джовинацци: никто не сможет отобрать моё место в Формуле-1 на 2021 год

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци убеждён, что на данный момент существуют все предпосылки для того, чтобы он сохранил место в команде на следующий сезон.
«Когда я пришёл в Формулу-1, за моей спиной не было крупных спонсоров. Я попал сюда только благодаря своим результатам и таланту. Знаю, что в Формуле-1 много критики. Каждый уик-энд ты должен быть в хорошей форме.
Здесь всё устроено так, что в один уик-энд ты можешь быть худшим, а уже через несколько дней настоящим героем. Что касается меня, то я знаю, что, если продолжу работать, как и сейчас, буду быстрым и буду стараться набирать очки, никто не сможет отобрать моё место в Ф-1 на следующий год.
Посмотрим, как всё сложится. Но я уверен, что мне просто нужно быть быстрым и стабильным», — приводит слова итальянца Planet F1.
Напомним, кандидатами на место в «Альфа Ромео» на 2021 год называют Мика Шумахера, Роберта Шварцмана и Нико Хюлькенберга. В случае вынужденного ухода из «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса мексиканец также будет претендовать на контракт с Хинвилем.
- 3 сентября 2020
-
22:41
-
21:39
-
20:47
-
19:40
-
18:52
-
17:45
-
17:05
-
16:35
-
16:13
-
14:28
-
14:25
-
13:51
-
12:59
-
12:17
-
11:47
-
10:46
-
08:48
-
00:49
- 2 сентября 2020
-
23:54
-
22:47
-
22:24
-
20:57
-
19:58
-
18:58
-
17:37
-
16:44
-
16:17
-
15:14
-
14:28
-
13:38
-
12:38
-
11:27
-
10:27
-
08:52
-
00:28