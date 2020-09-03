Ферстаппен назвал вопросы о его мотивации «по-настоящему тупыми»
На фоне доминирования в чемпионате мира Формулы-1 «Мерседеса» пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппенну стали задавать вопрос, не теряет ли он мотивацию в условиях явно неравной борьбы. Гонщик назвал подобные предположения «по-настоящему тупыми».
«Не понимаю, почему люди думают о таком. У меня одна из лучших профессий в мире, я пилотирую супербыструю машину и прихожу на финиш вторым или третьим, один раз я победил. Меня удивляет, что люди говорят о потере мотивации. Это по-настоящему тупо. Мне нравится то, что делаю.
Каждый уик-энд я пилотирую болид. Конечно, мне хочется бросить вызов «Мерседесу», но если это невозможно, настраиваюсь на лучший из возможных результатов. Я по-прежнему получаю удовольствие», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
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