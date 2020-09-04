Хэмилтон – о запрете «режима вечеринки»: я нахожу это забавным

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением относительно запрета на квалификационный режим силовых установок в Формуле-1



«Я нахожу это забавным. Потому что ФИА изначально сказала, что запрет вводится, чтобы они могли отслеживать использование режимов или что-то в этом роде. А затем приходит «Ред Булл» и заявляет, что они были инициаторами этих изменений. Это совершенно разные причины.

Естественно, мы немного потеряем. Да, эти режимы в основном используются в квалификации, но они были полезными и во время гонок. Впрочем, это не конец света. Думаю, каждый потенциально что-то потеряет. Может быть, некоторые больше, чем другие. Никто не знает точно.

Мне лично нравится иметь возможность контролировать ресурс двигателя — когда задействовать всю мощность мотора, а когда поберечь его. Это было моей сильной стороной с точки зрения увеличения срока службы силовой установки в течение сезона. Они лишают нас этой возможности. Зато теперь не надо будет постоянно переключаться между режимами и можно сосредоточиться на других вещах.

Надеюсь, ребята на нашем заводе сочтут это комплиментом за то, что они проделали такую фантастическую работу с двигателем. Мы постараемся адаптироваться к новым условиям и добиться прогресса. Будет любопытно взглянуть, как пойдут дела уже в этот уик-энд», — приводит слова Хэмилтона Pitpass.