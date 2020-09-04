Грожан: на машине «Хааса» никто не смог бы бороться за подиумы и победы

Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что не чувствует никакой вины за слабые выступления команды в сезоне-2020. По его словам, никто не смог выиграть гонку или подняться на подиум на болиде VF-20.



«Лучший результат, который вы можете показать, определяется возможностями вашей машины. Это не похоже на бег на 100 метров. Там все начинают с одной линии. В Ф-1 в данный момент кто-то начинает с гандикапом в 40-метров, кто-то – в 60 метров, а некоторые — в 180! Мы находимся в конце. Опять же, лучшее, что мы можем сделать в такой ситуации, — это помочь команде совершенствоваться.



Иногда мне не приходится гордиться своими выступлениями, как это было в 2018 году. Тогда в первой половине сезона я был недоволен собой. Но если брать текущий год. Могу сказать, что делаю хорошую работу. Вот что действительно важно для меня. Да, мы не боремся за подиумы, да, мы не боремся за победы, но никто не смог бы этого сделать с нашей машиной. Так что всё в порядке», — цитирует Грожана Planet F1.