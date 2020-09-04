Сайнс: стану первым на заводе «Феррари», кто будет пытаться найти больше мощности

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс в очередной раз признался, что не переживает относительно будущего перехода в «Феррари». Испанец отметил, что уверен в способности сотрудников «Скудерии» справиться с текущими проблемами, и выразил готовность помогать им.

«Я доволен своим решением. На сто процентов уверен в сотрудниках «Феррари» и в том, что они могут справиться с проблемами в будущем. Давайте просто вспомним, что в прошлом году «Скудерии» удалось завоевать семь поулов. Так что это команда, которая знает, как делать отличные болиды.

Нервничаю ли я? Что меня беспокоит, так это потеря 30 очков не по моей вине. Вот по этому поводу действительно переживаю сейчас. Это то, что на самом деле заставляет меня ложиться спать и думать, где, чёрт возьми, я потерял такое количество очков и как такое могло произойти?

Я полностью уверен и готов перейти в «Феррари» в следующем сезоне и очень взволнован по этому поводу. Конечно, мне хочется, чтобы они прибавили. Как только доберусь до завода «Феррари», стану первым, кто будет пытаться найти больше мощности и мотивировать остальных.

У «Скудерии» много ресурсов, поэтому я уверен, что они усердно работают, чтобы получить мощность, которую они потеряли. Это долгий путь — им нужно сделать очень-очень большой шаг, чтобы вернуться туда, где мы все находимся. Но если кто и может справить с этой задачей, так это «Феррари», — цитирует Сайнса GrandPrix247.