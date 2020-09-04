Леклер прокомментировал слова Бинотто, что у «Феррари» могут уйти годы на решение проблем

После неудачного Гран-при Бельгии руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что могут пройти годы, прежде чем «Скудерия» вновь станет лидером в Формуле-1. Журналисты решили поинтересоваться, что думает по этому поводу пилот команды Шарль Леклер и готов ли он ждать так долго.



«Ну, с одной стороны, у меня действительно нет выбора! Конечно, потребуется немного терпения, и я готов подождать. Но моя работа заключается ещё и в том, чтобы постараться сделать весь этот процесс как можно короче, чтобы мы вернулись на те позиции, которых заслуживаем.



Это будет нелегко и займёт время. Но я к этому готов. Моя работа — делать всё возможное в любой ситуации, в которой мы находимся. На данный момент самое важное — попытаться понять, почему в этом году у нас так много проблем. Это в любом случае поможет в будущем. Поэтому я стараюсь работать как можно усерднее, как и все в команде», — цитирует Леклера RaceFans.