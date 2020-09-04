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Команда Ф-1 «Рено» может сменить название в сезоне-2021

Команда Ф-1 «Рено» может сменить название в сезоне-2021
Авто / Формула-1 0

Команда «Рено» в 2021 году может быть переименована в связи с реструктуризацией брендов, принадлежащих французскому автоконцерну, сообщает FormulaSpy.

3 сентября Groupe Renault объявила о формировании новой организационной структуры с четырьмя «бизнес-единицами», которые возглавят отдельные директора. В списке представлены четыре бренда: Renault, Alpine, Dacia и Nouvelles Mobilites.

При этом нынешний руководитель проекта Формулы-1 Сириль Абитебуль был назначен ответственным за «создание, организацию и развитие» бизнес-подразделения Alpine.

«Мы должны найти свои корни. Я убеждён, что душа Renault находится в его французских корнях. Этот бренд всегда был более креативным, чем другие. Это заложено в его культуре. В нём должны играть современность и новаторство. Renault может олицетворять новую волну автомобильной промышленности.

У бренда Alpine очень специфическая нишевая идентичность. Он очень спортивный, очень французский», — заявил гендиректор группы компаний «Рено» Лука ди Мео.

Alpine в настоящее время участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в категории LMP2, и возможно, что Groupe Renault может попытаться переориентировать свой бренд Alpine на Renault Sport, под которым выступает команда Ф-1.

Среди вариантов нового названия для команды Ф-1 — «Рено Альпин» и «Альпин Рено». Такое сочетание возможно, если команду переименуют, а моторы сохранят прежний бренд.

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