Команда Ф-1 «Рено» может сменить название в сезоне-2021

Команда «Рено» в 2021 году может быть переименована в связи с реструктуризацией брендов, принадлежащих французскому автоконцерну, сообщает FormulaSpy.



3 сентября Groupe Renault объявила о формировании новой организационной структуры с четырьмя «бизнес-единицами», которые возглавят отдельные директора. В списке представлены четыре бренда: Renault, Alpine, Dacia и Nouvelles Mobilites.



При этом нынешний руководитель проекта Формулы-1 Сириль Абитебуль был назначен ответственным за «создание, организацию и развитие» бизнес-подразделения Alpine.



«Мы должны найти свои корни. Я убеждён, что душа Renault находится в его французских корнях. Этот бренд всегда был более креативным, чем другие. Это заложено в его культуре. В нём должны играть современность и новаторство. Renault может олицетворять новую волну автомобильной промышленности.



У бренда Alpine очень специфическая нишевая идентичность. Он очень спортивный, очень французский», — заявил гендиректор группы компаний «Рено» Лука ди Мео.



Alpine в настоящее время участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в категории LMP2, и возможно, что Groupe Renault может попытаться переориентировать свой бренд Alpine на Renault Sport, под которым выступает команда Ф-1.

Среди вариантов нового названия для команды Ф-1 — «Рено Альпин» и «Альпин Рено». Такое сочетание возможно, если команду переименуют, а моторы сохранят прежний бренд.