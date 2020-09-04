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Видео: авария Ферстаппена в первой практике Гран-при Италии

Видео: авария Ферстаппена в первой практике Гран-при Италии
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись аварии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время первой свободной практики Гран-при Италии.

Гонщик из Нидерландов вылетел в повороте «Аскари» и повредил переднее антикрыло. Макс смог добраться до боксов. Сессия была прервана красными флагами. Механики «Ред Булл» устранили все последствия аварии, и через 22 минуты и 15 секунд он вновь появился на трассе.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Александер Албон, Ферстаппен – пятый.

Боттас — лучший в первой практике Гран-при Италии, Квят — четвёртый, Феттель — 19-й
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