Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Онлайн-трансляция
Сегодня, 5 сентября, состоится квалификация восьмого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Италии. Этап принимает стационарная трасса «Аутодромо Национале» в Монце. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.
После седьмого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал два очка и находится в общем зачёте на 16-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Италии. Онлайн-трансляция квалификации
- 5 сентября 2020
-
15:16
-
14:15
-
14:06
-
13:37
-
13:31
-
13:27
-
12:16
-
12:14
-
10:35
-
10:00
-
01:00
- 4 сентября 2020
-
23:53
-
23:27
-
22:59
-
22:32
-
21:18
-
21:14
-
20:16
-
20:15
-
20:03
-
19:58
-
19:53
-
19:22
-
18:59
-
18:40
-
18:36
-
17:37
-
17:02
-
16:50
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
15:45
-
15:02
-
14:22
Партнерский контент