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Хорнер назвал предположительные причины аварии Ферстаппена на тренировке в Монце

Хорнер назвал предположительные причины аварии Ферстаппена на тренировке в Монце
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию своего пилота Макса Ферстаппена во время первой свободной практики Гран-при Италии.

Гонщик из Нидерландов вылетел в повороте «Аскари» и повредил переднее антикрыло. Макс смог добраться до боксов. Сессия была прервана красными флагами. Механики «Ред Булл» устранили все последствия аварии, и через 22 минуты и 15 секунд он вновь появился на трассе.

«К счастью, сломалось только переднее крыло, и есть некоторые повреждения днища. В том месте, где Макс вылетел с трассы, пилоты едут с очень большой скоростью, поэтому всё могло быть гораздо хуже.

Авария, вероятно, имеет какое-то отношение к балансу. Должно быть, там что-то пошло не так. Макс был очень удивлён, когда я увидел его в боксах», — приводит слова Хорнера GPblog.

Видео: авария Ферстаппена в первой практике Гран-при Италии
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