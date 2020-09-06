Сегодня пройдёт финал 8-го этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 с участием Элджея

Сегодня, 6 сентября, состоится финал восьмого этапа всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020, сообщает пресс-служба соревнований. Отборочные заезды для всех участников прошли с 3 по 5 сентября, финал этапа стартует в 18:00 по московскому времени. Отборочные заезды и финал чемпионата проходят в режиме онлайн-соревнований.



Главный гость этапа — популярный российский рэп-исполнитель Элджей. Официальный автомобиль гонки – BMW M8 GTE. Участники восьмого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут соревноваться на знаменитой трассе «Яс Марина», которая принимает Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей.



Участие в восьмом этапе Forza Motorsport 2020 бесплатное. Прямая трансляция финала этапа пройдет в официальной группе чемпионата «ВКонтакте».



Гостями студии и участниками финала 6 сентября станут гуру автотюнинга России Гоша Турботех (@goshaturbotech), а также два атлета Black Monster — участники сборных России по скейтбордингу и BMX Егор Кальдиков и Алекс Никулин.