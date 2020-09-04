Пуршер завоевал поул на этапе Формулы-3 в Монце, Смоляр — третий

Французский гонщик Тео Пуршер стал быстрейшим в квалификации итальянского этапа Формулы-3 на трассе в Монце. Пуршер более чем на четыре десятые секунды опередил ставшего вторым Лирима Зендели. Третья позиция — у партнёра Пуршера по команде «АРТ», участника программы «СМП Рейсинг» Александра Смоляра. Ещё один российский пилот Михаэль Белов показал 20-й результат.



Формула-3. Монца. Квалификация



1. Тео Пуршер — 1:37.301

2. Лирим Зендели — 1:37.752

3. Александр Смоляр — 1:37.788

4. Лиам Лоусон — 1:37.788

5. Давид Бекманн — 1:37.809

6. Фредерик Вести — 1:38.015

7. Маттео Наннини — 1:38.036

8. Джейк Хьюз — 1:38.051

9. Кэлан Уильямс — 1:38.064

10. Логан Сарджент — 1:38.095…

11. Себастьян Фернандес — 1:38.142

12. Оскар Пиастри — 1:38.198…

20. Михаэль Белов — 1:38.723...

25. София Флёрш — 1:39.022…

30. Давид Шумахер — 1:39.494.