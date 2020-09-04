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Пуршер завоевал поул на этапе Формулы-3 в Монце, Смоляр — третий

Пуршер завоевал поул на этапе Формулы-3 в Монце, Смоляр — третий
Авто / Младшие серии 0

Французский гонщик Тео Пуршер стал быстрейшим в квалификации итальянского этапа Формулы-3 на трассе в Монце. Пуршер более чем на четыре десятые секунды опередил ставшего вторым Лирима Зендели. Третья позиция — у партнёра Пуршера по команде «АРТ», участника программы «СМП Рейсинг» Александра Смоляра. Ещё один российский пилот Михаэль Белов показал 20-й результат.

Формула-3. Монца. Квалификация

1. Тео Пуршер — 1:37.301
2. Лирим Зендели — 1:37.752
3. Александр Смоляр — 1:37.788
4. Лиам Лоусон — 1:37.788
5. Давид Бекманн — 1:37.809
6. Фредерик Вести — 1:38.015
7. Маттео Наннини — 1:38.036
8. Джейк Хьюз — 1:38.051
9. Кэлан Уильямс — 1:38.064
10. Логан Сарджент — 1:38.095…
11. Себастьян Фернандес — 1:38.142
12. Оскар Пиастри — 1:38.198…
20. Михаэль Белов — 1:38.723...
25. София Флёрш — 1:39.022…
30. Давид Шумахер — 1:39.494.

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