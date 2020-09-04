В Формуле-1 придумали, как избежать повторения абсурдной квалификации в Монце
Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси выпустил директиву, цель которой избежать повторения событий, произошедших в третьем сегменте квалификации Гран-при Италии 2019 года. Тогда ни один из гонщиков не желал первым уходить на быстрый круг, чтобы не остаться без слипстрима. Пилоты долго пропускали друг друга вперёд, ехали очень медленно и создали на трассе «пробку», и в итоге почти никто не успел уйти на быстрый круг.
Согласно новой директиве, во время третьей тренировки и квалификации нынешнего Гран-при Италии гонщики будут обязаны проезжать прогревочный и любой другой не боевой круг не медленнее определённого времени. Точная величина будет определена по итогам пятничных свободных заездов.
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