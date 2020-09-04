Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Формуле-1 придумали, как избежать повторения абсурдной квалификации в Монце

В Формуле-1 придумали, как избежать повторения абсурдной квалификации в Монце
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси выпустил директиву, цель которой избежать повторения событий, произошедших в третьем сегменте квалификации Гран-при Италии 2019 года. Тогда ни один из гонщиков не желал первым уходить на быстрый круг, чтобы не остаться без слипстрима. Пилоты долго пропускали друг друга вперёд, ехали очень медленно и создали на трассе «пробку», и в итоге почти никто не успел уйти на быстрый круг.

Согласно новой директиве, во время третьей тренировки и квалификации нынешнего Гран-при Италии гонщики будут обязаны проезжать прогревочный и любой другой не боевой круг не медленнее определённого времени. Точная величина будет определена по итогам пятничных свободных заездов.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020