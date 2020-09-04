Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто заявил, что на месте «Мерседеса» сам подал бы протест в адрес «Рейсинг Пойнт»

Бинотто заявил, что на месте «Мерседеса» сам подал бы протест в адрес «Рейсинг Пойнт»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что на месте боссов «Мерседеса» подал бы протест на команду, решившую копировать их решения.

«Смотреть на конкурентов, пытаться понять, что они делают, изучать их машину – это историческая часть Формулы-1. И я не вижу в этом ничего предосудительного. Но копировать весь дизайн — это опасный путь, потому что речь идёт об интеллектуальной собственности. Если бы я был в «Мерседес», то сам подал бы протест против того, кто копирует мои решения», — приводит слова Бинотто RaceFans.

Также глава «Скудерии» добавил, что его команда будет готова отказаться от своей апелляции по делу «Рейсинг Пойнт», если ФИА утвердит пакет правил на 2021 год, запрещающий копирование узлов болида.

«Мы подтвердили наш протест и обжаловали решение стюардов по последним гонкам. «Феррари» убеждена, что действия «Рейсинг Пойнт» были неправильными. Мы считаем, что это противоречит принципам нашего спорта и нужно пресечь это в будущем. Поэтому наша команда продолжит добиваться ясности от ФИА. Если будет принята техническая директива, запрещающая копирование, мы готовы отозвать нашу апелляцию», — добавил Бинотто.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020