Британский пилот сравнил на трассе гоночные и дорожные шины Goodyear

Четырёхкратный чемпион британской туринговой серии BTCC Колин Тёркингтон сравнил на трассе «Донингтон-парк» гоночные и дорожные шины Goodyear. Как сообщает пресс-служба шинной компании, Колину представилась возможность провести прямое сравнение дорожных и гоночных шин: он пересел с привычного ему по BTCC автомобиля BMW 330i MSport, оснащенного гоночными сликами Goodyear, на тестовую BMW M2 Competition, с установленной на ней новинкой 2019 года — Goodyear Eagle F1 SuperSport.
Британский автогонщик остался доволен поведением дорожных шин: «Я приятно удивлён линейной и чёткой управляемостью, нос машины всегда направлен строго в сторону апекса. Это то, что мне необходимо на гоночном треке. Донингтон — довольно сложное испытание для шин, особенно в таких поворотах, как «Старая Шпилька» и «Маклинс», — мне одновременно приходится сильно тормозить и поворачивать. Тем не менее моментальный отклик и стабильность дают мне уверенность для ещё более быстрого прохождения подобных испытаний. Прочная боковина шины обеспечивает те ощущения и ту обратную связь, которые так необходимы на этих быстрых поворотах».
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