Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Италии, Квят — седьмой

На автодроме «Монца» завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Ландо Норрис на «Макларене».
Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмое время, его напарник Пьер Гасли — четвёртое.
Формула-1. Гран-при Италии. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,192
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,262
3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,897
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,929
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,036
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,121
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,184
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,197
9. Шарль Леклер («Феррари») — +1,311
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,402
11. Эстебан Окон («Рено») — +1,505
12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,541
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,594
14. Александер Албон («Ред Булл») — +1,691
15. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,888
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,896
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,955
18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,062
19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,633
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,735.
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