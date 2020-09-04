Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Италии, Квят — седьмой

Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Италии, Квят — седьмой
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Монца» завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Ландо Норрис на «Макларене».

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмое время, его напарник Пьер Гасли — четвёртое.

Формула-1. Гран-при Италии. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,192
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,262
3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,897
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,929
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,036
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,121
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,184
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,197
9. Шарль Леклер («Феррари») — +1,311
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,402
11. Эстебан Окон («Рено») — +1,505
12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,541
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,594
14. Александер Албон («Ред Булл») — +1,691
15. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,888
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,896
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,955
18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,062
19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,633
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,735.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020