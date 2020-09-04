Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Италии, Квят — седьмой

На автодроме «Монца» завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Ландо Норрис на «Макларене».

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмое время, его напарник Пьер Гасли — четвёртое.

Формула-1. Гран-при Италии. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,192

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,262

3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,897

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,929

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,036

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,121

7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,184

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,197

9. Шарль Леклер («Феррари») — +1,311

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,402

11. Эстебан Окон («Рено») — +1,505

12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,541

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,594

14. Александер Албон («Ред Булл») — +1,691

15. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,888

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,896

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,955

18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,062

19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,633

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,735.