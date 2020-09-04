Айлотт взял поул в квалификации Ф-2 в Монце, Шварцман — 16-й, Шумахер попал в аварию

Ближайший преследователь россиянина Роберта Шварцмана Каллум Айлотт завоевал поул-позишен в квалификации итальянского этапа Формулы-2 в Монце. Финальные быстрые круги были прерваны красными флагами после аварии Мика Шумахера, потерявшего контроль над машиной в повороте «Варианте Аскари». Больше других от этого пострадал Шварцман, который шёл с улучшением после двух секторов, но в итоге примет старт только с 16-й позиции.



Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, который перед самой остановкой сессии завершил круг и показал шестое время. Артём Маркелов занял 21-е место.



Формула-2. Монца. Квалификация



1. Каллум Айлотт — 1:31.929

2. Юки Цунода — 1:31.959

3. Лука Гьотто — 1:32.127

4. Кристиан Лундгор — 1:32.200

5. Рой Ниссани — 1:32.226

6. Никита Мазепин — 1:32.267

7. Мик Шумахер — 1:32.277

8. Джехан Дарувала — 1:32.308

9. Луи Делетраз — 1:32.342

10. Дэниел Тиктум — 1:32.373

11. Юри Випс — 1:32.381…

16. Роберт Шварцман — 1:32.597…

17. Чжоу Гуаньюй — 1:32.602…

21. Артём Маркелов — 1:33.311.