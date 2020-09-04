Айлотт взял поул в квалификации Ф-2 в Монце, Шварцман — 16-й, Шумахер попал в аварию

Ближайший преследователь россиянина Роберта Шварцмана Каллум Айлотт завоевал поул-позишен в квалификации итальянского этапа Формулы-2 в Монце. Финальные быстрые круги были прерваны красными флагами после аварии Мика Шумахера, потерявшего контроль над машиной в повороте «Варианте Аскари». Больше других от этого пострадал Шварцман, который шёл с улучшением после двух секторов, но в итоге примет старт только с 16-й позиции.
Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, который перед самой остановкой сессии завершил круг и показал шестое время. Артём Маркелов занял 21-е место.
Формула-2. Монца. Квалификация
1. Каллум Айлотт — 1:31.929
2. Юки Цунода — 1:31.959
3. Лука Гьотто — 1:32.127
4. Кристиан Лундгор — 1:32.200
5. Рой Ниссани — 1:32.226
6. Никита Мазепин — 1:32.267
7. Мик Шумахер — 1:32.277
8. Джехан Дарувала — 1:32.308
9. Луи Делетраз — 1:32.342
10. Дэниел Тиктум — 1:32.373
11. Юри Випс — 1:32.381…
16. Роберт Шварцман — 1:32.597…
17. Чжоу Гуаньюй — 1:32.602…
21. Артём Маркелов — 1:33.311.
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