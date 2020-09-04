Хорнер отреагировал на слова Хэмилтона, защитив Албона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на выпад пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который заявил, что у австрийской команды нет двух сильных гонщиков, намекая на недостаточную конкурентоспособность Александера Албона.

«Это достаточно иронично, ведь Льюис именно тот парень, который отобрал у Албона два подиума. Сначала в Бразилии в 2019 году, а в нынешнем сезоне уже на этапе в Австрии. Александер прибавляет и прогрессирует. Машина в 2020 году непростая, сложнее, чем в предыдущем, но он справляется.

Его мастерство, умение прорываться вперёд очень впечатляет. Если мы дадим ему более сильную машину, думаю, он извлечёт из этого только выгоду", — приводит слова Кристиана Хорнера Planet F1.