Хорнер отреагировал на слова Хэмилтона, защитив Албона
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на выпад пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который заявил, что у австрийской команды нет двух сильных гонщиков, намекая на недостаточную конкурентоспособность Александера Албона.
«Это достаточно иронично, ведь Льюис именно тот парень, который отобрал у Албона два подиума. Сначала в Бразилии в 2019 году, а в нынешнем сезоне уже на этапе в Австрии. Александер прибавляет и прогрессирует. Машина в 2020 году непростая, сложнее, чем в предыдущем, но он справляется.
Его мастерство, умение прорываться вперёд очень впечатляет. Если мы дадим ему более сильную машину, думаю, он извлечёт из этого только выгоду", — приводит слова Кристиана Хорнера Planet F1.
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