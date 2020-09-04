Даниил Квят: в квалификации должны быть готовы к худшим сценариям

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Италии. Россиянин остался доволен работой болида, но отметил, что в квалификации нужно быть готовым к худшим сценариям.
«Всё в порядке, но ещё есть над чем работать. Мой круг не был чистым, так что нам есть над чем работать. В остальном у нас получилась приличная пятница, мы проехали много кругов, выполнили нашу работу. У нас не было серьёзных проблем.
Был ли я удивлён нашей скоростью? Никогда ничего нельзя предугадать. В Монце быстрая трасса, мы уже были неплохи в Спа. Посмотрим, как будут развиваться события, но пока ощущения хорошие, надеюсь, завтра немного прибавим.
Что касается возможного трафика в квалификации, то всё может быть. В минувшем году здесь получилась глупая ситуация, надеюсь, этого не повторится. Но, конечно, нужно быть готовыми к худшим сценариям", — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.
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