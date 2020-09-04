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Гасли ожидает, что «Альфа Таури» прибавит в квалификации

Гасли ожидает, что «Альфа Таури» прибавит в квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Италии, отметив, что в день квалификации команда может прибавить ещё.

«Пока что это была наша лучшая пятница в сезоне. Утром я показал шестое время, а днём — четвёртое. Ощущения от машины были самые хорошие. Я мог атаковать и проезжать хорошие круги. К сожалению, возникли небольшие проблемы с демпфером, так что пришлось закончить немного раньше, чем остальным. Но в целом мы довольны.

Настройки на низкую прижимную силу, которые мы применили в Монце, работают достаточно хорошо. Но чувствую, что мы можем прибавить к завтрашнему дню. С учётом нового правила использования моторов можно ждать несколько неожиданных результатов. Посмотрим, как всё сложится. Борьба будет плотной", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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