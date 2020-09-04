Гасли ожидает, что «Альфа Таури» прибавит в квалификации

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Италии, отметив, что в день квалификации команда может прибавить ещё.
«Пока что это была наша лучшая пятница в сезоне. Утром я показал шестое время, а днём — четвёртое. Ощущения от машины были самые хорошие. Я мог атаковать и проезжать хорошие круги. К сожалению, возникли небольшие проблемы с демпфером, так что пришлось закончить немного раньше, чем остальным. Но в целом мы довольны.
Настройки на низкую прижимную силу, которые мы применили в Монце, работают достаточно хорошо. Но чувствую, что мы можем прибавить к завтрашнему дню. С учётом нового правила использования моторов можно ждать несколько неожиданных результатов. Посмотрим, как всё сложится. Борьба будет плотной", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
- 4 сентября 2020
-
19:22
-
18:59
-
18:40
-
18:36
-
17:37
-
17:02
-
16:50
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
15:45
-
15:02
-
14:22
-
13:35
-
12:30
-
11:42
-
11:20
-
10:37
-
09:43
-
09:03
-
09:00
-
08:37
-
00:31
- 3 сентября 2020
-
23:49
-
22:41
-
21:39
-
20:47
-
19:40
-
18:52
-
17:45
-
17:05
-
16:35
-
16:13
-
14:28
-
14:25