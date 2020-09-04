В «Мерседесе» не могут разобраться, почему у Боттаса немеет левая нога
Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что его команде никак не удаётся устранить странную проблему, на которую жалуется пилот. По словам Боттаса, во время пары гонок сезона-2020 Формулы-1 его левая нога начинала неметь. Валттери отметил, что к Гран-при Италии инженеры и механики ещё не успели понять причину проблемы и придумать, как её устранить.
«Трудно сказать, как сильно это влияет, но это может приводить к ошибкам. Команда в процессе поиска решения. Они внимательно меня слушают. Мне как пилоту важно чувствовать себя в машине комфортно, но здесь, в Италии, у нас всё ещё нет решения. Мы проводим в машине немало времени, так что важно добиться улучшения», — приводит слова Боттаса Speedweek.
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