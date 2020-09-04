Бинотто опроверг возможность скорого прихода в «Феррари» экс-моториста «Мерседеса»

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг свежие предположения, что итальянская команда прикладывает серьёзные усилия для привлечения в свои ряды бывшего главного моториста «Мерседеса» Энди Кауэлла. По словам Бинотто, в ближайшее время ряды «Скудерии» не должен пополнить какой-либо звёздный работник из другой команды.



«Если говорить о приходе в „Феррари“ новых людей, то, думаю, в Формуле-1 вы никогда не можете быть полностью удовлетворены. Если есть кто-то, кто может принести команде дополнительную ценность, то наша ответственность — изучить это и в конечном счёте сделать это.



Насколько я знаю, он всё ещё работает с „Мерседесом“. Определённо в Формуле-1 есть громкие имена. Есть ли кто-то, кто очень скоро присоединится к „Феррари“? Это не так», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.

«Феррари» может переманить бывшего главу департамента двигателей «Мерседеса»