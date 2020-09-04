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Леклер и Феттель попали в число картонных болельщиков ГП Италии. Шарль отреагировал

Леклер и Феттель попали в число картонных болельщиков ГП Италии. Шарль отреагировал
Авто / Формула-1 0

Как ранее сообщалось, организаторы Гран-при Италии Формулы-1 решили разметить на трибунах трассы «Аутодромо Национале» картонные фигуры болельщиков — в свете того, что итальянский этап Формулы-1 проходит без зрителей из-за продолжающей бушевать пандемии коронавируса. Организаторы нанесли на картонные фигуры не только фотографии болельщиков, но и фото гонщиков «Феррари» — Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля. Монегаск и немец «сидят» на трибуне друг с другом, при этом картонный Леклер довольно мрачен, в то время как его сокомандник улыбается.

«Приятно провёл пятницу с Себом на главной трибуне, наблюдая за тем, как мы наматываем круги», — прокомментировал появление своего картонного двойника Леклер в собственном «твиттере».

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