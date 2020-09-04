Хэмилтон ожидает «кошмарную» квалификацию Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Италии, а также признался, что в квалификационной сессии ожидает настоящий кошмар.

«В первую сессию машина работала не очень хорошо, но днём показалось, что мы добились воодушевляющего прогресса, всё было гораздо лучше. В течение ночи нам нужно сделать несколько шагов и тогда, думаю, всё будет как нужно. На здешней трассе достаточно кочек, так что с низким уровнем прижимной силы возникает скольжение. Приходится искать баланс.

Валттери также был быстр, так что нас ждёт интересная битва. В целом, будет интересно. В минувшем году мы здесь не провели последнюю попытку. Мне кажется, что борьба в последнем повороте снова станет чем-то вроде ночного кошмара. Все будут пытаться отыграться, так что придётся попотеть", — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».