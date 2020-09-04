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Бинотто: Шварцман выступает очень хорошо. Посмотрим, как он будет прогрессировать

Бинотто: Шварцман выступает очень хорошо. Посмотрим, как он будет прогрессировать
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступления участников Академии «Феррари» в сезоне-2020 Формулы-2 и рассказал, от чего будет зависеть, кто из них сможет попасть в Формулу-1.

«Думаю, в этом сезоне Формулы-2 у нас отличные гонщики. Трое борются за чемпионское звание — Роберт Шварцман, Каллум Айлотт и Мик. Думаю, все они очень хорошо выступают. Они показали прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Для Роберта это первый сезон в Ф-2, и обычно когда ты новичок, то тебе сложнее. Думаю, он как новичок выступает очень хорошо. Думаю, двое остальных тоже сейчас хорошо выступают.

Если смотреть в будущее, в следующий год, то все они заслуживают места в Формуле-1. Но в то же время я думаю, что вторая часть сезона станет для них самой важной, особенно для Роберта, потому что он новичок — давайте посмотрим, как он будет прогрессировать.

Будут ли всё решать их результаты? Нет, я думаю, важнее видеть, как развивается пилот. И я думаю, что он показывает потенциал для развития и прогресса», — заявил Бинотто на пресс-конференции ФИА.

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