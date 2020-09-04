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Ферстаппен: победа в Италии невозможна

Ферстаппен: победа в Италии невозможна
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен свободными практиками на Гран-при Италии и признал, что не надеется на победу.

«Не лучший для меня день. Мне не хватало баланса и сцепления. В одиннадцатом повороте я покинул пределы трассы, но я просто пытался искать предел. Во время практики всё это не имеет значения.

Команда быстро подправила болид, и я не ощущал никакого влияния от этого инцидента во второй практике. Что касается наших шансов, то победа невозможна. Мы слишком много проигрываем на прямых, но посмотрим. В прошлом году гонка прошла гораздо лучше, чем мы ожидали", — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен победил лишь раз. Нидерландец выиграл Гран-при Великобритании.

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