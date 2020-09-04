Шварцман не понимает, почему так много проигрывал конкурентам
Пилот команды Формула-2 Prema Роберт Шварцман поделился впечатлениями от квалификации на этапе в Италии, по итогам которой он занял только 16-е место.
«Для нас это была очень плохая квалификация, нам не хватало скорости. Это странно, потому что мне очень нравится эта трасса и в прошлом году я был здесь очень силён. Я атаковал, как мог, но мы так далеко от других соперников и не совсем понимаем почему.
Это немного озадачивает, потому что в прошлый уик-энд у нас была, вероятно, лучшая машина и мы не делали ничего по-другому. Надеюсь, мы выясним, что нас замедляет, и исправим к субботе. Здесь в Монце, при хорошей скорости, ещё можно отыграться", — приводит слова Шварцмана пресс-служба Prema.
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