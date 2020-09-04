Марко не смог объяснить слабые результаты «Ред Булл» в свободной практике

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Италии, но не сумел объяснить не лучшее выступление австрийской команды.

«Софт» стал для нашей машины настоящей катастрофой. Загадка, что стало причиной этого. Нам необходимо поработать над настройками, чтобы выжимать из «софта» максимум. Теперь будем работать на симуляторе.

В гонке снова увидим доминирование Хэмилтона и Боттаса, на длинных сериях наша машина только вторая. «Рено» не сможет поддерживать высокий уровень в гонке, но, если в квалификации мы откатимся далеко, положение будет опасным", — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, в первой свободной практике лучшее время показал Валттери Боттас, во второй — Льюис Хэмилтон.