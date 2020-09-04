В Формуле-3 оштрафовали трёх лучших пилотов квалификации, Смоляр стартует 11-м

Стюарды итальянского этапа Формулы-3 выписали целый ряд штрафов по итогам квалификации в Монце. Различные штрафы получили три быстрейших пилота квалификации. Обладатель поул-позишен Тео Пуршер потеряет пять позиций за то, что ехал слишком медленно не на быстром круге. Такие же штрафы получили ставший вторым Лирим Зендели и третьим Александр Смоляр, но для них эти наказания оказались не единственными. Зендели потеряет ещё пять мест за то, что помешал другому пилоту, а россиянин дополнительно потеряет три позиции за то, что в какой-то момент тоже ехал слишком медленно. В итоге Смоляр стартует не третьим, а 11-м, а Зендели со второй позиции опустился на 12-ю.
Наказания от стюардов за различные нарушения получили ещё шесть гонщиков. С поула в итоге стартует Лиам Лоусон, показавший в квалификации четвёртое время. Второй представитель России, Михаэль Белов, за счёт штрафов отыграл одно место и уйдёт в бой 19-м.
Формула-3. Монца. Стартовая решётка
1. Лиам Лоусон — 1:37.788
2. Маттео Наннини — 1:38.036
3. Джейк Хьюз — 1:38.051
4. Кэлан Уильямс — 1:38.064
5. Логан Сарджент — 1:38.095…
6. Тео Пуршер — 1:37.301
7. Игор Фрага — 1:38.215
8. Александр Перони — 1:38.237
9. Фредерик Вести — 1:38.015
10. Давид Бекманн — 1:37.809
11. Александр Смоляр — 1:37.788
12. Лирим Зендели — 1:37.752…
15. Оскар Пиастри — 1:38.198…
19. Михаэль Белов — 1:38.723…
25. София Флёрш — 1:39.022…
29. Давид Шумахер — 1:39.494.
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