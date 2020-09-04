Стало известно будущее название «Рено»

Сегодня, 4 сентября, в СМИ появились слухи, что команда Формулы-1 «Рено» в скором времени проведёт ребрендинг и с 2021 года будет выступать в серии под новым названием. Теперь эта информация нашла подтверждение. В следующем сезоне французская команда будет называться «Альпин», сообщает RaceFans. Полное название коллектива будет выглядеть следующим образом — Alpine F1 Team powered by Renault E-Tech engines.

Отметим, 4 сентября нынешний руководитель проекта Формулы-1 Сириль Абитебуль был назначен ответственным за «создание, организацию и развитие» бизнес-подразделения Alpine.

Таким образом, в 2021 году в Формуле-1 появятся формально две новые команды. Кроме «Рено» переименования ожидает «Рейсинг Пойнт». Команда сменит название на «Астон Мартин».