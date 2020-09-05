Вести после старта с 9-го места выиграл первую гонку Ф-3 в Монце, Белов — десятый

Гонщик «Премы» Фредерик Вести одержал победу в основной гонке итальянского этапа Формулы-3 в Монце, прорвавшись вперёд после старта с девятой позиции. В споре за победу Вести обошел Тео Пуршера, стартовавшего шестым. В лидеры общего зачёта вышел финишировавший третьим Оскар Пиастри, который воспользовался слабым выступлением Логана Сарджента, который потерял ряд мест, а затем допустил разворот и стал только 26-м. Теперь у Пиастри 160 очков против 152 у американца.
Россиянин Михаэль Белов после старта с 19-го места отыграл ряд позиций и после нескольких штрафов конкурентов оказался десятым, что принесло ему поул-позишен в воскресной спринтерской гонке. Ещё один пилот «СМП Рейсинг», Александр Смоляр, потерял темп ближе к финишу и откатился на 20-е место.
Формула-3. Монца. Первая гонка
1. Фредерик Вести — 22 круга
2. Тео Пуршер — +0,8
3. Оскар Пиастри — +5,4
4. Давид Бекманн — +6,4
5. Джейк Хьюз — +7,1
6. Лиам Лоусон — +7,9
7. Лирим Зендели — +8,6
8. Бент Вискал — +9,2
9. Энцо Фиттипальди — +12,1
10. Михаэль Белов — +15,4
11. Роман Станек — +15,7...
19. Давид Шумахер — +27,2
20. Александр Смоляр — +28,3.
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