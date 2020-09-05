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«Пирелли» протестирует шины на 2021 год на Гран-при Португалии

«Пирелли» протестирует шины на 2021 год на Гран-при Португалии
Авто / Формула-1 0

На пятничной тренировке Гран-при Португалии компания «Пирелли» предоставит командам возможность протестировать прототипы шин на сезон 2021 года, сообщает официальный сайт Формулы-1. Планировалось, что «Пирелли» протестирует образцы шин на этапах в Великобритании и Испании, но итальянский поставщик отказался от этой идеи.

«Мы решили отложить тесты, которые были запланированы на вторую гонку в Сильверстоуне и этап в Барселоне, чтобы изменить конструкцию прототипа и поменять состав на следующий сезон. Это займёт всего 30 минут. Мы предоставим командам разные программы, чтобы собрать как можно больше информации о шинах на следующий сезон. Сейчас у нас много новых трасс в календаре, так что мы решали, на какой именно провести тесты, и выбрали Портиман, потому что это требовательная трасса», — приводит слова Марио Изолы пресс-служба серии.

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