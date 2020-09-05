«Пирелли» протестирует шины на 2021 год на Гран-при Португалии

На пятничной тренировке Гран-при Португалии компания «Пирелли» предоставит командам возможность протестировать прототипы шин на сезон 2021 года, сообщает официальный сайт Формулы-1. Планировалось, что «Пирелли» протестирует образцы шин на этапах в Великобритании и Испании, но итальянский поставщик отказался от этой идеи.
«Мы решили отложить тесты, которые были запланированы на вторую гонку в Сильверстоуне и этап в Барселоне, чтобы изменить конструкцию прототипа и поменять состав на следующий сезон. Это займёт всего 30 минут. Мы предоставим командам разные программы, чтобы собрать как можно больше информации о шинах на следующий сезон. Сейчас у нас много новых трасс в календаре, так что мы решали, на какой именно провести тесты, и выбрали Портиман, потому что это требовательная трасса», — приводит слова Марио Изолы пресс-служба серии.
- 5 сентября 2020
-
13:37
-
13:31
-
13:27
-
12:16
-
12:14
-
10:35
-
10:00
-
01:00
- 4 сентября 2020
-
23:53
-
23:27
-
22:59
-
22:32
-
21:18
-
21:14
-
20:16
-
20:15
-
20:03
-
19:58
-
19:53
-
19:22
-
18:59
-
18:40
-
18:36
-
17:37
-
17:02
-
16:50
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
15:45
-
15:02
-
14:22
-
13:35
-
12:30
-
11:42