Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Расселл опасается аварий во время квалификации Гран-при Италии

Расселл опасается аварий во время квалификации Гран-при Италии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл опасается аварий во время квалификации Гран-при Италии.

«Это будет кошмар. Не знаю, сможет ли ФИА что-то сделать, но будет нелепая и опасная ситуация. За вами будут машины, которые хотят обогнать, перед вами будут машины, которые медленно едут. Придётся смотреть во все стороны, чтобы понять, кто и где находится.

Возможно, будут аварии. Но, как уже сказал, не знаю, что можно с этим сделать. Уверен, мы обсудим это на брифинге. Потрбуется лиш немного здравого смысла», — приводит слова Джорджа Расселла GPBlog.

Напомним, в прошлом сезоне Шарль Леклер и Карлос Сайнс не успели начать быстрый круг в третьем сегменте квалификации. Чтобы избежать подобного в нынешнем сезоне, ФИА приняла решение установить минимальное время, за которое пилоты должны проходить круг в субботу.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020