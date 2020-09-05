Пилот «Уильямса» Джордж Расселл опасается аварий во время квалификации Гран-при Италии.
«Это будет кошмар. Не знаю, сможет ли ФИА что-то сделать, но будет нелепая и опасная ситуация. За вами будут машины, которые хотят обогнать, перед вами будут машины, которые медленно едут. Придётся смотреть во все стороны, чтобы понять, кто и где находится.
Возможно, будут аварии. Но, как уже сказал, не знаю, что можно с этим сделать. Уверен, мы обсудим это на брифинге. Потрбуется лиш немного здравого смысла», — приводит слова Джорджа Расселла GPBlog.
Напомним, в прошлом сезоне Шарль Леклер и Карлос Сайнс не успели начать быстрый круг в третьем сегменте квалификации. Чтобы избежать подобного в нынешнем сезоне, ФИА приняла решение установить минимальное время, за которое пилоты должны проходить круг в субботу.
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