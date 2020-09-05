«Мерседес» потратил за 2019 год $ 443 млн
Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала финансовый отчёт за 2019 год, сообщает Motorsport Week. Команда за сезон потратила $ 443 млн.
При этом доходы команды увеличились на $ 33,5 млн в сравнении с 2018 годом и составили $ 483 млн. Таким образом, прибыль команды возросла на $ 3 млн.
Напомним, со следующего сезона в силу вступает ограничение расходов — команды не смогут тратить более $ 145 млн за сезон, но эта сумма не включает зарплату гонщиков и топ-менеджмента, а также некоторых других статей расходов.
«Мерседес» неизменно выигрывает Кубок конструкторов, а пилоты команды — чемпионат мира среди пилотов неизменно с 2014 года. В нынешнем сезоне немецкая команда лидирует в Кубке конструкторов, а Льюис Хэмилтон — в личном зачёте.
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