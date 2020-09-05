Боттас — лучший на третьей тренировке Гран-при Италии, «Макларены» — в топ-3, Квят — 13-й

На автодроме «Монца» завершилась третья свободная практика Гран-при Италии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у пилота «Макларена» Карлоса Сайнса, третьим стал его напарник Ландо Норрис.



Сессия была прервана красными флагами из-за технических проблем у Даниэля Риккардо, поэтому многие пилоты не успели проехать последние быстрые попытки.



Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал 13-е время, его напарник Пьер Гасли — 12-е.



Формула-1. Гран-при Италии. Третья тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.20,089

2. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,229

3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,323

4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,330

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,350

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,367

7. Александер Албон («Ред Булл») — +0,474

8. Эстебан Окон («Рено») — +0,604

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,715

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,808

11. Шарль Леклер («Феррари») — +0,828

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,847

13. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,864

14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,116

15. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,174

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,347

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,370

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,588

19. Николас Латифи («Уильямс») — +1,675

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,001.