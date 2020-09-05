Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас — лучший на третьей тренировке Гран-при Италии, «Макларены» — в топ-3, Квят — 13-й

Боттас — лучший на третьей тренировке Гран-при Италии, «Макларены» — в топ-3, Квят — 13-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Монца» завершилась третья свободная практика Гран-при Италии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у пилота «Макларена» Карлоса Сайнса, третьим стал его напарник Ландо Норрис.

Сессия была прервана красными флагами из-за технических проблем у Даниэля Риккардо, поэтому многие пилоты не успели проехать последние быстрые попытки.

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал 13-е время, его напарник Пьер Гасли — 12-е.

Формула-1. Гран-при Италии. Третья тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.20,089
2. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,229
3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,323
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,330
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,350
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,367
7. Александер Албон («Ред Булл») — +0,474
8. Эстебан Окон («Рено») — +0,604
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,715
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,808
11. Шарль Леклер («Феррари») — +0,828
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,847
13. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,864
14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,116
15. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,174
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,347
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,370
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,588
19. Николас Латифи («Уильямс») — +1,675
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,001.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020