Восемь пилотов вызвали к стюардам после третьей практики. Среди них — Хэмилтон и Гасли

Сразу восемь пилотов были вызваны к стюардам после завершения третьей тренировки Гран-при Италии, сообщает в своём «твиттере» Альберт Фабрега. Гонщики слишком медленно двигались в 11-м повороте трассы на последней попытке во время свободных заездов в субботу.



Вызов к стюардам получили гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, пилоты «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и Лэнс Стролл, гонщик «Ред Булл» Александер Албон, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, Ромен Грожан из «Хааса», а также Николас Латифи из «Уильямса» и Карлос Сайнс из «Макларена».



Пока неизвестно, какие санкции могут применить к этим пилотам.



Напомним, в прошлом сезоне Шарль Леклер и Карлос Сайнс не успели начать быстрый круг в третьем сегменте квалификации. Чтобы избежать подобного в нынешнем сезоне, ФИА приняла решение установить минимальное время, за которое пилоты должны проходить круг в субботу.

