Кубица набрал первые очки в сезоне-2020 DTM

На автодроме «Ассен» завершилась первая гонка этапа DTM. Победу одержал Робин Фряйнс. Вторым стал Лоик Люваль, третье место занял Нико Мюллер. Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок финишировал девятым.
Роберт Кубица финишировал на десятой позиции.
DTM. «Ассен». Первая гонка
1. Робин Фряйнс (Audi) — 36 кругов
2. Лоик Дюваль (Audi) +0,505
3. Нико Мюллер (Audi) +0,950
4. Майк Роккенфеллер (Audi) +3,188
5. Рене Раст (Audi) +13,735
6. Джонатан Абердейн (BMW) +26,768
7. Фердинанд Габсбург (Audi) +30,604
8. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) +31,336
9. Тимо Глок (BMW) +36,888
10. Роберт Кубица (BMW) +43,576
11. Лукас Ауэр (BMW) +45,131
12. Харрисон Ньюи (Audi) +46,632
13. Филипп Энг (BMW) +56,845
14. Марко Виттманн (BMW) +1.05,216
15. Фабио Шерер (Audi) +1.23,093.
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