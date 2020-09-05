Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Пилоты избежали санкций за инцидент в третьей тренировке Гран-при Италии

Пилоты избежали санкций за инцидент в третьей тренировке Гран-при Италии
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Италии приняли решение не штрафовать пилотов по итогам инцидента в третьей тренировке, сообщил в своём «твиттере» журналист Альберт Фабрега.

Напомним, вызов к стюардам получили гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, пилоты «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и Лэнс Стролл, гонщик «Ред Булл» Александер Албон, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, Ромен Грожан из «Хааса», а также Николас Латифи из «Уильямса» и Карлос Сайнс из «Макларена». Хэмилтон не находился под расследованием — его вызвали как пострадавшего от блокировки.

Причиной вызова к стюардам стало то, что гонщики слишком медленно двигались в 11-м повороте трассы на последней попытке во время свободных заездов.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020