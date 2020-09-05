Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Италии, отдав должное команде, которая проделала большую работу.

«Это было неплохо. Сегодня команда выступила фантастически с точки зрения выпуска болидов на трассу. Это было нелегко, ведь вы видели, как мы все были близки. Для чистого круга требовалось много усилий. Мне кажется, всё удалось. В целом я доволен.

Перед квалификацией мы внесли большие изменения, так что я нервничал и не знал, правильно ли мы поступили. Но всё сработало", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.



Напомним, второе место в квалификации Гран-при Италии завоевал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим стал Карлос Сайнс из «Макларена».