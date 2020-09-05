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Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии Формулы-1

Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Италии, отдав должное команде, которая проделала большую работу.

«Это было неплохо. Сегодня команда выступила фантастически с точки зрения выпуска болидов на трассу. Это было нелегко, ведь вы видели, как мы все были близки. Для чистого круга требовалось много усилий. Мне кажется, всё удалось. В целом я доволен.

Перед квалификацией мы внесли большие изменения, так что я нервничал и не знал, правильно ли мы поступили. Но всё сработало", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, второе место в квалификации Гран-при Италии завоевал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим стал Карлос Сайнс из «Макларена».

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