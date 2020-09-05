Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии Формулы-1
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Италии, отдав должное команде, которая проделала большую работу.
«Это было неплохо. Сегодня команда выступила фантастически с точки зрения выпуска болидов на трассу. Это было нелегко, ведь вы видели, как мы все были близки. Для чистого круга требовалось много усилий. Мне кажется, всё удалось. В целом я доволен.
Перед квалификацией мы внесли большие изменения, так что я нервничал и не знал, правильно ли мы поступили. Но всё сработало", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Напомним, второе место в квалификации Гран-при Италии завоевал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим стал Карлос Сайнс из «Макларена».
- 5 сентября 2020
-
18:20
-
18:12
-
17:47
-
17:33
-
17:05
-
16:31
-
15:45
-
15:30
-
15:16
-
14:15
-
14:06
-
13:37
-
13:31
-
13:27
-
12:16
-
12:14
-
10:35
-
10:00
-
01:00
- 4 сентября 2020
-
23:53
-
23:27
-
22:59
-
22:32
-
21:18
-
21:14
-
20:16
-
20:15
-
20:03
-
19:58
-
19:53
-
19:22
-
18:59
-
18:40
-
18:36
-
17:37
Партнерский контент