Карлос Сайнс: меня до сих пор немного трясёт

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал завоевание третьего места в квалификации Гран-при Италии, признавшись, что в момент решающей попытки он работал на пределе возможностей.

«Чувствовал, что мы сильны, с самого начал сессии. Удалось пройти во второй сегмент, использовав лишь один комплект резины, так как у меня получился хороший круг. С того момента начал ориентироваться на время 1,19,6, что позволило бы войти в топ-5.

Но на последнем круге я едва не провалился. В повороте «Лесмо» почти потерял машину, и с того мгновения пришлось работать на пределе. Меня до сих пор немного трясёт, так как в «Аскари» я зашёл слишком далеко.



Думал, «Рено» в этот уик-энд будет быстрее, но мой круг очень помог", — приводит слова Сайнса Sky Sports.