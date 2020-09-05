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Ферстаппен: испробовал всё, но время на круге было одно и то же

Ферстаппен: испробовал всё, но время на круге было одно и то же
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал неудачу в квалификации Гран-при Италии. Нидерландец пропустил вперёд не только дуэт из «Мерседеса», но также Карлоса Сайнса из «Макларена» и Серхио Переса" из «Рейсинг Пойнт». В результате он примет старт лишь с пятой позиции.

«Это не наш уик-энд. Испробовал всё, но время на круге было одно и то же. Машина не оправдывает наших ожиданий, у нас проблемы с балансом. Предстоит много дел, мы просто не сделали работу должным образом. Подиум всё ещё возможен. В Монце особенная трасса, но у нас здесь проблемы», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Напарник Ферстаппенаа Александер Албон показал в квалификации Гран-при Италии лишь девятый результат. Напомним, что перед этапом в Италии Макс занимает второе место в общем зачёте.

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