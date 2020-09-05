Боттас: темп неплох, так что я всё ещё в игре

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, по итогам которой он показал второе время. По словам финна, темп болида позволит ему побороться за победу в гонке.
«Борьба была очень плотной, как я и ожидал в этот уик-энд. В этот раз выезжал на трассу первым. В ходе сессии у меня не было слипстрима, за исключением концовки второго сегмента. Тогда я извлёк из этого немного преимущества.
В конце квалификации ехал по трассе в одиночестве. Это не так уж и плохо, но очевидно, что у меня не было возможности отыграть что-либо на прямых. Мой гоночный темп сравним с темпом Льюиса, так что я всё ещё в игре", — приводит слова финского пилота Sky Sports.
Напомним, отставание Боттаса от Хэмилтона в общем зачёте составляет уже 50 очков.
- 5 сентября 2020
-
18:20
-
18:12
-
17:47
-
17:33
-
17:05
-
16:31
-
15:45
-
15:30
-
15:16
-
14:15
-
14:06
-
13:37
-
13:31
-
13:27
-
12:16
-
12:14
-
10:35
-
10:00
-
01:00
- 4 сентября 2020
-
23:53
-
23:27
-
22:59
-
22:32
-
21:18
-
21:14
-
20:16
-
20:15
-
20:03
-
19:58
-
19:53
-
19:22
-
18:59
-
18:40
-
18:36
-
17:37