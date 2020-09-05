Боттас: темп неплох, так что я всё ещё в игре

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, по итогам которой он показал второе время. По словам финна, темп болида позволит ему побороться за победу в гонке.

«Борьба была очень плотной, как я и ожидал в этот уик-энд. В этот раз выезжал на трассу первым. В ходе сессии у меня не было слипстрима, за исключением концовки второго сегмента. Тогда я извлёк из этого немного преимущества.

В конце квалификации ехал по трассе в одиночестве. Это не так уж и плохо, но очевидно, что у меня не было возможности отыграть что-либо на прямых. Мой гоночный темп сравним с темпом Льюиса, так что я всё ещё в игре", — приводит слова финского пилота Sky Sports.



Напомним, отставание Боттаса от Хэмилтона в общем зачёте составляет уже 50 очков.