Гасли объяснил, почему не поднялся в квалификации выше десятого места

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, а также выразил надежду на сильную гонку в своём исполнении.

«Доволен, что снова пробился в третий сегмент квалификации. Утренняя свободная практика была трудной, нам нужно было прибавлять к квалификации. В первом и втором сегментах мы выглядели сильно, в конце второго сегмента мне удалось показать шестое время. Но первая попытка на новых шинах в третьем сегменте не получилась: была проблема с избыточной поворачиваемостью и я сильно скользил.

Вторая попытка прошла уже на использованном комплекте и была неплохой, но недостаточно хорошей, чтобы опередить соперников со свежей резиной. Только десятое место, но всё очень плотно и у нас есть возможности провести сильную гонку", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».