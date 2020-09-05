Ферстаппен саркастически прокомментировал радость Албона после 9-го места в квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил удивление тем, что его напарник по команде Александер Албон после девятого места в квалификации Гран-при Италии остался доволен. Нидерландец с сарказмом прокомментировал радость таиландца.
«В нынешнем году у нас просто недостаточно хороший болид. Конечно, мы кое к чему подстроились. Посмотрите, насколько близки к нам „Альфа Таури“. Конечно, никакого неуважения к Гасли, но если он в „Альфа Таури“ отстаёт от меня только на 0,3 секунды, то я знаю достаточно.
Я не понимаю, чему радуется Албон. Да-да, отличное выступление, девятое место, что же, удачи ему. Если девятое место делает его счастливым… Если бы я был девятым, то не стал бы говорить, что это была отменная квалификация. Но все эти вопросы не ко мне. Я фокусируюсь на себе. Сейчас я просто недоволен балансом", — приводит слова Ферстаппена GPblog.
Отметим, что после квалификации Александер Албон, показавший девятое время, заявил, что провёл одну из лучших квалификационных сессий в сезоне.
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