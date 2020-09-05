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Феттель — о вылете после Q1: нам следовало быть немного умнее

Феттель — о вылете после Q1: нам следовало быть немного умнее
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал лишь 17-й результат в квалификации Гран-при Италии Формулы-1. У Феттеля не было шанса улучшить свой результат на второй попытке, поскольку он начал свой круг в окружении целого ряда других болидов — в итоге все участники этой группы помешали друг другу.

«Был беспорядок. В одной части трассы оказалось много машин. Мы были там, куда меня выпустили из боксов — я особо не мог ничего сделать. Я знал уже в начале круга, что ничего не получится. Другие команды тоже отправили свои машины на трассу. Никто не хочет начать попытку и не завершить её, но, вероятно, нам следовало быть немного умнее», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.

Напарник немца Шарль Леклер стал в квалификации 13-м.

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