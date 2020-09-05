Леклер почти не верит, что «Феррари» может прибавить в гонке

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Италии и предположил, что воскресная гонка едва ли сложится для команды успешнее. Напарник Леклера Себастьян Феттель стал в квалификации 17-м.



«Очень трудный день, но ситуация такая, какая есть. Заранее знали, что Спа и Монца станут для нас двумя очень сложными уик-эндами. Вчера было очень трудно в плане гоночного темпа, но мы собираемся выложиться по максимуму. Хороший старт всегда имеет значение, но ещё важнее сохранить позицию. Полагаю, со второй частью вопроса нам будет очень трудно. Больших надежд нет, но давайте сохраним немного оптимизма. Мы выложимся полностью и посмотрим, что сможем сделать», — приводит слова Леклера Motorsport Week.