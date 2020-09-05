В «Альфа Таури» недовольны, что не смогли попасть в топ-10 обеими машинами
Главный перформанс-инженер «Альфа Таури» Клаудио Балестри подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, в которой Пьер Гасли показал десятый результат, а Даниил Квят стал 11-м.
«Перед квалификацией мы нацеливались пройти в третий сегмент обеими машинами. Знаем, что в Монце невероятно важно поймать хороший слипстрим, и попытались использовать его как можно лучше. В итоге закончили квалификацию на 10-м и 11-м местах, что досадно. Верим, что сегодня на этой трассе у нас была достаточная скорость, чтобы оба автомобиля оказались в десятке. Теперь перемещаем внимание на подготовку к гонке, пытаясь оптимизировать нашу стратегию и набрать очередные очки», — приводит слова Балестри пресс-служба «Альфа Таури».
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