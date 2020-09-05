Смоляр: меня выдавили с трассы и ударили в колесо — потом машина ехала везде боком

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр объяснил, почему в первой гонке итальянского этапа Формулы-3 его темп резко упал и привёл к финишу на 20-м месте после старта с 11-го.
«Я считаю, что сделал всё что мог в этой гонке. В начале второго круга меня выдавили с трассы и ударили в колесо, из-за чего у меня сломалось крепление крыла и погнулась подвеска спереди. И всю оставшуюся гонку это влияло на управление. Машина ехала везде боком, в правые повороты вообще не поворачивала. И из-за того что мне всё равно приходилось бороться и держать темп, я «убил» всю заднюю резину — она стёрлась почти до внутреннего каркаса.
Я считаю, на том моменте, как я получил удар от другого пилота, все мои шансы на очки, реверсивный поул закончились. В Монце получилась очень непредсказуемая гонка, много кто прорвался с далёких мест. Сегодня мне немного не повезло. Такое тоже бывает. Всё-таки это гонки, всё-таки это Монца. Завтра тоже будет интересно», — приводит слова Смоляра пресс-служба программы.
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